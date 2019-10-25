Аваков требует дать отпор «грязным методам» американских конгрессменов

25.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает «позорной информационной кампанией» обвинения полка Нацггвардии «Азов» в неонацизме.

Об этом Аваков, сообщается на сайте МВД Украины, заявил во время встречи в Киеве с главой миссии США Кристиной Куин, давая оценку обращению группы 39 депутатов Конгресса США, потребовавших от Госдепартамента признать «Азов» неонацистской террористической организацией.

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«Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения «Азов» воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение «Азов» и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире.

Именно боевая эффективность спецподразделения «Азов» в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным методом. Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками в борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам», – заявил Аваков.

Американский представитель на встрече с Аваковым.

Примечательно, что ранее командование Нацгвардии Украины Командование Нацгвардии Украины назвало нормальным явлением выражение боевиками «Азова» симпатий гитлеровской идеологии.

Кроме того, в киевском главке МВД Украины спокойно фотографируются зигующие неонацисты со свастиками.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в США приняли решение запретить поставки американского оружия «Азову».