Авакова обстругают до размеров чурки и выкинут из страны

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В ближайшем будущем на Украине начнётся травля главы МВД Арсена Авакова – его полномочия значительно урежут, отберут часть силовиков и нанесут болезненный удар по бизнесу.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авакова понемногу подрезают. Я так понимаю, что действительно были договорённости с Аваковым, что он защитит результаты выборов, они ему определённым образом обязаны, но с его переназначением прозвучало, что Нацгвардию будут переподчинять президенту.

Аваков создал страшного, уродливого монстра, которому не место в 21 столетии – это современное МВД – Нацгвардия, Нацполиция, пограничники и бывшее МЧС. Это страшный монстр, которого необходимо раздробить, создать разные службы, как было раньше», – отметил он.

Более того, по его мнению, Арсена Авакова зажмут до такой степени, что глава МВД предпочтёт на несколько лет покинуть Украину и переждать тяжёлые времена.

«Смотреть, как Авакова режут в прямом эфире – это всегда удовольствие. Я думаю, в течении полугода, а возможно и быстрее, МВД порежут, как-то ударят по его бизнесу, который имеет какие-то игровые проекции.

И, в конце концов, может оказаться так, что Аваков предпочтёт провести 2-3 года на вилле в Италии, или где-то в другой стране, переждать это всё.

Он точно не будет серым кардиналом, его мечты, что он будет патронировать молодого мальчика Вову, не осуществятся», – добавил Арестович.

Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев рассказал, как в украинской верхушке разворачивается кулуарная борьба между Владимиром Зеленским и Арсеном Аваковым.