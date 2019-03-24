Авакова прижали к стенке

24.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Глава МВД Украины Арсен Аваков демонстрирует двойные стандарты в отношении главы раскольнического «киевского патриархата» в Крыму «архиепископа Климента», который сам признался в наличии паспорта гражданина РФ, но при этом и сохраняет украинское гражданство. В случае со священниками Московского Патриархата силовые органы Украины такую лояльность не демонстрируют.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как вы знаете, я недавно опубликовал Открытое письмо, отправленное в три адреса: президенту Украины, генеральному прокурору Украины и председателю СБУ. Мало того, я это письмо опубликовал и в социальных сетях.

Я ставил вопрос по гражданину Украины Кущу Павлу Николаевичу, который служит власти в должности епископа ПЦУ Климента, имеющий при этом еще и, кроме паспорта Украины, паспорт гражданина Российской Федерации.

После моей публикации этих данных, и моих обращений, о том, что нарушены прямые нормы законов, ст.110, ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Вдруг, Климент на радио «Свобода» признался во всеуслышание, что у него есть паспорт гражданина Российской Федерации.

Как же так, правоохранительные органы молчат! Вспомните, о чем министр внутренних дел Аваков говорил, когда требовал, чтобы получателей российских паспортов лишали украинского гражданства. Вот дословно его высказывание: «Если… украинец… хочет воссоединиться с “матушкой Россией” – пускай!.. Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше украинское гражданство с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак».

Значит, я абсолютно правильно понимаю, Аваков должен немедленно предпринять меры к гражданину, нарушившему законодательство о едином гражданстве Украины, вступив одновременно и в гражданство России. То есть, у этого гражданина власть должна изъять паспорт гражданина Украины и отправить в ту страну, которая ему выдала ему паспорт об ином гражданстве, кроме украинского.

Я удивляюсь, что пограничники не изъяли у Климента (Павла Куща) один из паспортов, чем проявили двойные стандарты. Напоминаю, что в феврале 2019 года пограничники Украины изъяли украинский паспорт у епископа УПЦ Гедеона (в миру – Юрий Харон), мотивируя это наличием у него ещё и паспортов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Арсен Борисович Аваков! Обращаюсь к Вам, как к министру внутренних дел Украины! Сдержите свое слово! Придерживайтесь законов Украины, принятых парламентом, подписанных президентом Порошенко, и Вами принятых к исполнению. Вы же, все-таки, должны являться воплощением законности и послушания. А тут интересно получается, одним можно, а другим нельзя. Неужели Вы также применяете методы двойных стандартов?

Хочется напомнить, что и Павел Климкин тоже требует изымать паспорта граждан Украины, имеющих паспорта других государств, особенно, российского… Так что прошу этот мой пост считать официальным обращением к министру внутренних дел Украины», – пишет Журавко.