Авакову выгодны провокации националистов на Донбассе – киевский эксперт

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Основатель полка «Азов» и глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, являющийся неформальным лидером протеста украинских националистов против разведения войск в Донбассе, действует по указке главы МВД Арсена Авакова.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбас» заявил киевский политолог Дмитрий Левусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Добровольческое движение не является однообразным и однородным, есть, в том числе, группы влияния. Конкретно по поводу добровольцев, которые находятся в Золотом, конкретно насчет господина Билецкого, то там своя игра, у него есть определенная игра на стороне министра внутренних дел, поэтому тут сложно говорить о том, насколько их действия самостоятельны», – отметил он.

При этом, по мнению эксперта, главе украинского МВД выгодно, чтобы националисты продолжали показательно «мутить воду» в Донбассе.

«Для МВД, в принципе, выгодно, чтобы эти провокации продолжались. То есть с одной стороны есть люди, искренние в своем желании защитить страну, а, с другой стороны, их в этом плане пытаются использовать. Поэтому, я думаю, что обострения мы еще увидим, хотя я не думаю, что дойдет до каких-то серьезных противостояний», – резюмировал Левусь.

Напомним, ранее донецкий журналист Сергей Макаренко также высказывал мнение, что провокации националистов в Донбассе могут быть специально спланированной Киевом операцией.