«Авантюрист смертельно ошибся». Немецкие СМИ пугают Зеленского судьбой Саакашвили

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Печальный опыт президента Грузии Михаила Саакашвили должен остудить воинственный пыл Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет немецкий политолог Александр Рар.

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«В то время, как все ведущие СМИ Германии и Евросоюза день и ночь трубят о предстоящей атаке России на Украину, одна немецкая либерально-зеленая газета TAZ сравнивает Зеленского с Саакашвили. Тогдашний грузинский лидер тоже считал, что в одночасье сможет захватить Южную Осетию и выгнать Россию с Кавказа. Авантюрист смертельно ошибся. Россия отбила грузинскую атаку, и через пять дней российские войска стояли у врат Тбилиси. Никакие американцы не помогли грузинам. Грузия навсегда потеряла не только Южную Осетию, но и Абхазию», – отмечает Рар.

По его словам, в Киеве надеются на помощь США, поскольку украинская армия без НАТО вряд ли решится на самоубийственную для нее войну.

«Задача Украины – спровоцировать Россию на первые военные действия, чтобы получить оправдания для вторжение в Донбасс. В надежде на 100% поддержку Запада. «Легенду» придумать не сложно, особенно при предвзятости западных СМИ. Вспомним как объяснялось вторжение в Ирак в 2003. Кстати, оружия массового уничтожения у Саддама Хусейна никто не нашел», – напоминает эксперт.

Он полагает, что «остановить безумие» должны «гаранты» Минских соглашений – немцы и французы.

«США Украину скорее подбодряют к антироссийским действиям. А немецкое правительство сейчас боится (кроме Северного Потока-2!) противодействовать Байдену. Неужели Евросоюз столь беспомощный и отдает всю европейскую систему безопасности в руки американцев?», – задается вопросом Рар.

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