Признание ЛДНР. Зеленский наступает на грабли имени Саакашвили

07.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир фактически провоцирует Россию признать республики Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Пока переговорные площадки парализованы, Украина сосредоточилась на вовлечении в конфликт Запада. Особые усилия — в направлении НАТО», – отмечается в материале.

Издание напоминает о телефонном разговоре президента Украины генсека НАТО, в ходе которого Владимир Зеленский заявил: «НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) в НАТО станет настоящим сигналом для РФ».

Также газета проводит аналогии между нынешними событиями в Донбассе и ситуацией вокруг Грузии в 2008 году.

«Последние события вокруг Донбасса не могут не вызвать эффект дежавю. В 2008 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас работающий на Украине главой исполнительного комитета Национального совета реформ, тоже активно добивался плана действий по членству в НАТО. Тбилиси в паре с Киевом рассчитывал получить его на саммите в Бухаресте, который состоялся в начале апреля. Отговаривать альянс от этого шага в румынскую столицу тогда отправился российский президент Владимир Путин», – пишет автор.

Ссылаясь на свои источники, издание указывает, что на закрытом заседании совета Россия—НАТО Путин предупредил, что приближение блока к своим границам Москва воспринимает как реальную угрозу и будет реагировать вплоть до признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Также в пересказе собеседников газеты российский лидер якобы сказал тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу следующее: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!»

«Вместо ПДЧ Украина и Грузия тогда получили заверение НАТО в том, что они непременно станут членами альянса. После этого температура конфликтов в Южной Осетии и Абхазии стала быстро повышаться, а кончилось все августовской войной и признанием независимости Абхазии и Южной Осетии», – напоминает газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина официально просит НАТО ввести войска для защиты от России.