Авдеевка под огнем: на Украине истерят, Геращенко постит чушь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Союзные войска наносят удары по временно оккупированной ВСУ Авдеевке, из которой все 8 лет вооружённого противостояния летели украинские снаряды по Донецку и другим близлежащим городам.

Видео и фото с задымлением и работой авиации публикуют очевидцы и местные Telegram-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Отмечается, что удары по направлению Авдеевки наносятся с раннего утра в течение всего дня.

«Под эти звуки в сегодняшнем Донецке реально можно спать, ибо точно знаешь, что ВСУ сейчас не до гражданских объектов», – добавил пишет донецкий блогер Игорь Гомольский.

В то же время он отметил, что при первом же затишье, начала работать украинская артиллерия по прифронтовым районам Донецка.

При этом многое указывает на панику со стороны Украины.

Украинские паблики поспешили похвастаться поражением русских складов. Даже советник министра МВД Антон Геращенко опубликовал радостную новость о том, как «пылает у оккупанта», выдав прилёты по инфраструктуре ВСУ за поражение вражеских целей.

На это обратил внимание политолог Владимир Корнилов.

«Антонина Геращенко отжигает! Сообщила о «большом бабахе» в Авдеевке и тут же объявила, что в результате этого «бабаха» пылает «вражеский склад боеприпасов». Учитывая, что Авдеевка пока еще оккупирована украинскими боевиками, то возникает вопрос: то есть Геращенко своими врагами уже официально объявил ВСУ? И кстати, почему за подрыв «вражеского склада» кто-то должен ответить?» – написал Корнилов в своём телеграм-канале.

Примечательно, что свой пост позже Геращенко удалил. При этом стоит отметить, по словам дончан, накануне поздно вечером была слышна работа республиканских РСЗО, предположительно, в направлении Авдеевки, после чего ночь была относительно спокойной.