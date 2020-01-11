Авиакомпания Коломойского обвиняет Иран в «абсолютной безответственности»

11.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Власти Ирана обязаны полностью признать свою вину в авиакатастрофе украинского авиалайнера в Тегеране.

Об этом в ходе брифинга заявил вице-президент по лётной работе авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я присоединяюсь к президенту страны Зеленскому, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких но. Они должны взять полную ответственность на себя за то, что произошло с нашими людьми, честь им и хвала их профессионализму, качеству и спокойствию», – заявил Сосновский.

«Это абсолютная безответственность. Если играете в войну, то играйте сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых нужно было беречь. Они были обязаны, если откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт. Обязаны! И стреляйте, сколько хотите», – добавил вице-президент МАУ.