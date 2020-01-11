11.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Иран, Происшествия, Украина
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Авиакомпания Коломойского обвиняет Иран в «абсолютной безответственности»

Власти Ирана обязаны полностью признать свою вину в авиакатастрофе украинского авиалайнера в Тегеране.

Об этом в ходе брифинга заявил вице-президент по лётной работе авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я присоединяюсь к президенту страны Зеленскому, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких но. Они должны взять полную ответственность на себя за то, что произошло с нашими людьми, честь им и хвала их профессионализму, качеству и спокойствию», – заявил Сосновский.

«Это абсолютная безответственность. Если играете в войну, то играйте сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых нужно было беречь. Они были обязаны, если откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт. Обязаны! И стреляйте, сколько хотите», – добавил вице-президент МАУ.

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