Авиакомпания Коломойского обвиняет Иран в «абсолютной безответственности»
Власти Ирана обязаны полностью признать свою вину в авиакатастрофе украинского авиалайнера в Тегеране.
Об этом в ходе брифинга заявил вице-президент по лётной работе авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Игорь Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я присоединяюсь к президенту страны Зеленскому, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких но. Они должны взять полную ответственность на себя за то, что произошло с нашими людьми, честь им и хвала их профессионализму, качеству и спокойствию», – заявил Сосновский.
«Это абсолютная безответственность. Если играете в войну, то играйте сколько хотите, но вокруг нормальные люди, которых нужно было беречь. Они были обязаны, если откуда-то стреляют, они обязаны были закрыть аэропорт. Обязаны! И стреляйте, сколько хотите», – добавил вице-президент МАУ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.