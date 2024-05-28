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Австралия не будет поставлять Украине уголь, чтобы помочь справиться с энергетическим кризисом после массированных ракетных ударов России.

«Поддержка, которую мы оказываем сейчас, в значительной степени сосредоточена на военной помощи, позволяющей Украине вести этот конфликт с Россией», — , заявил заместитель премьер-министра этой страны Ричард Марлз в эфире радиостанции ABC.

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По его словам, Канберра стремится сделать свою поддержку «последовательной, постоянной и приносящей практическую пользу Украине», но приходится учитывать тот факт, что Австралия «находится на другом краю света».

Среди других аргументов: Украина находится очень далеко и может найти энергоресурсы гораздо ближе; австралийский уголь экспортируется Китаю и Индии. Наконец – во время войны боеприпасы Киеву нужнее энергоресурсов.

И действительно, общая сумма средств, направленных Австралией на военную помощь Украине, уже превысила 960 млн австралийских долларов (около 625 млн долл. США). Из них 510 млн долл. США были потрачены непосредственно на закупку оружия и боеприпасов. Помимо этого, Австралия отправила на Украину 120 бронетранспортеров Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковое и др. оружие, а также партию беспилотных летательных аппаратов. А уголь…., от холода или без света еще никто не умирал, а предприятия на Украине и так почти не работают.