Австрало-британская корпорация приостановила проект по добыче лития в Сербии

24.12.2021  13:30 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Сербия, Экология, Экономика


После решения скупщины города Лозница об аннулировании территориального плана, предусматривающего разработку литиевых месторождений, австрало-британская корпорация Rio Tinto заявила о приостановке соответствующего проекта.

Коммерсанты заявили, что хотят, чтобы общество детально ознакомилось с их проектом «Jaдар».

После решения скупщины города Лозница об аннулировании территориального плана, предусматривающего разработку литиевых месторождений, австрало-британская...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», генеральный директор сербского филиала Rio Tinto – Rio Sava Exploration Весна Проданович заявила, что компания планирует приостановить проект «Jaдар» по разработке и добыче лития на территории Сербии и призвать к публичному диалогу, чтобы местные жители могли ознакомиться со всеми его деталями.

«Мы рассматриваем решение города Лозница об отмене территориального планирования как знак того, что необходимо дополнительно представить определенные аспекты проекта компетентным органам, – сказала Проданович. – Мы считаем, что открытый диалог отвечает интересам всех заинтересованных сторон, общества и компании, и мы рассматриваем следующий период как возможность прояснить все спорные вопросы. Одним из приоритетов является открытое обсуждение по всем деталям проекта, и мы продолжим делать это в предстоящий период. Мы открыты для всех конструктивных предложений и призываем вернуть обсуждение проекта в рамки фактов и науки. Только «холодные головы» могут реально взглянуть на все технические, экономические, социальные и экологические аспекты проекта «Jaдар».

При этом Проданович отметил, что между Сербией и Rio Tinto нет подписанного документа относительно реализации проекта «Jaдар», из которого вытекают обязательства для любой стороны.

«Был подписан только Меморандум о взаимопонимании, не имеющий обязательной силы документ, подтверждающий, что иностранная сторона, подписавшая его, будет работать добросовестно и в рамках правовых рамок по реализации проекта», – отметила гендиректор Rio Sava Exploration.

Напомним, что ситуацию с разработкой литиевых месторождений прикормленные западными фондами «экологические организации» использовали, как повод для начала массовых беспорядков в стране в преддверии общих выборов 2022 года.

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