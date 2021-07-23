«Австриец Инцко – сербофоб, его решение – гвоздь в крышку гроба БиГ» – Додик

23.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на решение Верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице».

По словам лидера боснийских сербов, сербы никогда не примут подобное решение.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Милорад Додик провел в столице Республики Сербской – Баня-Луке, пресс-конференцию, посвященную сегодняшнему решению Верховного представителя по Боснии и Герцеговины Валентина Инцко, мандат которого истекает 1 августа, внести поправки в Уголовный кодекс БиГ, которые вводят уголовную ответственность за отрицание «геноцида в Сребренице».

«Все говорит о том, что он не имел права принимать такое решение, которое является юридически необоснованным, – сказал Додик. – Сербы этого никогда не примут. Это последний гвоздь в гроб БиГ, и БиГ не сможет функционировать после такого. Геноцида не было!».

Он добавил, что Республика Сербская должна дать институциональный ответ, и что на следующей неделе будет созвана сессия Народной скупщины.

«Я призываю все политические партии в Сербской действовать сообща, потому что – это проблема Республики Сербской и сербского народа», – добавил Додик.

В свою очередь Прокуратура БиГ объявила сегодня, что начнет формирование дела, в рамках которого будут отслеживаться и регистрироваться все публикации и мнения отдельных лиц, групп или ассоциаций об отрицании «геноцида» после вступления в силу поправок к Уголовному кодексу БиГ, внесенных Верховным представителем Валентином Инцко.

«Сбор материалов будет производиться в сотрудничестве с партнерскими правоохранительными органами и органами безопасности, а также в рамках действий прокуратуры и партнерских структур в рамках законных полномочий», – сообщила боснийская Прокуратура. «Милорад Додик, член Президиума БиГ, который только сегодня несколько раз отрицал геноцид на пресс-конференции, может стать одним из первых, кто пострадает от этих новых поправок в Уголовный кодекс БиГ. А также другие должностные лица РС, такие как президент Желька Цвиянович, мэр Сребреницы Младен Груичич, депутат от Союза независимых социал-демократов (партия Милорада Додика – ред.) в Палате представителей БиГ Саня Вулич, а также многие другие официальные лица РС на всех уровнях правительства, которые открыто отрицают геноцид в Сребренице и военные преступления, совершаемые на земле БиГ в течение многих лет», – сообщает бошнякский портал «Dnevni Avaz».