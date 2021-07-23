Западный надсмотрщик за БиГ ввел уголовную ответственность за отрицание липового «геноцида в Сребренице»

23.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Высокий представитель по Боснии и Герцеговины Валентин Инцко, мандат которого истекает 1 августа, принял решение использовать исключительные боннские полномочия.

Уходя, австрийский дипломат ввел поправки к Уголовному кодексу БиГ, которые запрещают и наказывают за отрицание «геноцида в Сребренице».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Аппарат Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR – Оffice of the High Representative) сообщил, что новые поправки в боснийский УК вступают в силу немедленно, но носят формально временный характер, до тех самых пор пока Парламентская скупщина БиГ не утвердит их в полном объеме, без поправок и изменений. В том, что это произойдет, не следует сомневаться, поскольку большинство в парламенте страны составляют бошняки и хорваты.

«Кто публично одобряет, отрицает, грубо преуменьшает или пытается оправдать преступление геноцида, преступление против человечности или военное преступление, установленное окончательным приговором в соответствии с Уставом Международного военного трибунала или Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии; Международного уголовного суда или Суда Боснии и Герцеговины, и направлено против группы лиц или члена такой группы…, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет», – говорится в поправках западного надсмотрщика над БиГ.

Поправки Верховного представителя также подразумевают, что любое лицо, совершающее уголовное преступление, указанное в пунктах настоящей статьи, «путем распространения листовок, картин или других материалов для всеобщего ознакомления или их распространения, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее одного года». А если уголовное преступление «может нарушить общественный порядок или мир, или представляет собой угрозу или оскорбление, то виновный должен быть наказан лишением свободы за срок не менее трех лет».

При этом любой, кто учредит премию, награду, мемориал в честь лица, осужденного за геноцид, преступление против человечности или военное преступление, или назовет в его честь общественный объект, такой как улица, площадь, парк, мост, учреждение, муниципалитет или город, поселок и населенный пункт будет осужден на три года заключения.

Напомним, что накануне совместная резолюция России и Китая об упразднении Аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR – Оffice of the High Representative) была отклонена Советом безопасности ООН.