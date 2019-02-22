Автор главы учебника о предателях потребовал не закрывать рот ученым Крыма

22.02.2019

Вызвавший жаркую дискуссию учебник по истории Крыма для 10-классников, содержащий раздел о коллаборационизме в годы Великой Отечественной Войны, основан на реальных исторических фактах и не унижает какой-либо из народов. Об этом заявил один из его авторов, профессор Крымского федерального университета Сергей Юрченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу КФУ.

По словам ученого, именно он отвечает за нашумевший раздел «Национальная политика оккупантов. Коллаборационизм», где написано о том, что в годы ВОВ некоторые представители крымских татар лояльно относились к оккупантам и многие сотрудничали с ними. Однако Юрченко отмечает, что тот же раздел описывает предательство и со стороны представителей других национальностей, проживавших в то время в Крыму.

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«Издание выполнено с соблюдением всех научных и методических канонов, поэтому оно может и должно использоваться в учебном процессе. История крымских татар, как и любого народа, и трагическая, и героическая. В разделе, характеризующем партизанское движение, приводятся данные, как крымские татары участвовали в партизанском движении в Крыму, говорится, что и алуштинский, и бахчисарайский отряды состояли практически только из крымских татар. В своей работе мы стремились дать взвешенную оценку происходивших событий. То, что этот материал может вызывать различные реакции, наверное, справедливо, но для меня справедливо и то, что воспитать молодое поколение без внимания к важным историческим сюжетам невозможно. Мы должны говорить историческую правду, конечно, с учетом специфики школьников. Очевидно, что ни одна национальность не обладает монополией на истину. В моем понимании, мы подготовили очень выдержанный и научно фундированный материал», – заявил профессор.

О дальнейшей судьбе учебника ему ничего неизвестно. После специально собранного в Симферополе заседания для обсуждения книги, которое состоялось на прошлой неделе, пособие проверят «ответственные органы»

«Компетентные люди знают архивы, которые можно запросить. Там есть все материалы, которые необходимы, чтобы понять: материал данного раздела с высокой степенью объективности отражает те события, которые происходили в Крыму в годы войны. Я уверен, что учебное пособие «История Крыма для 10-х классов» соответствует всем требованиям», – добавил Юрченко.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек, а также представители запрещенного в РФ меджлиса заявили, что их оскорбляет содержание «Истории Крыма для 10-х классов».