Азаров рассказал, куда пошла «военная помощь» США Украине

21.01.2022  18:17 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

За восемь лет тесного сотрудничества Запад не предоставил Украине ни одного действующего проекта социально-экономического развития, а вся «военная помощь» сводится к воровству выделяемых средств.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За восемь лет тесного сотрудничества Запад не предоставил Украине ни одного действующего проекта социально-экономического...

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«Блинкены приезжают и уезжают, а что, Украина получила хоть один какой-то проект социально-экономического развития, типа плана Маршалла? Ничего.

Кроме как так называемой военной помощи, которая наполовину состоит из поставок полусписанного оборудования, а вторая половина – оплаты собственных военнослужащих, которые там инструкторами болтаются. Больше ж она ничего из себя не представляет», – сказал он.

Николай Азаров подчеркнул, что в конечном итоге «военная помощь» США Киеву легла в карманы дельцов и не принесла Украине никакой пользы.

«Скажем, американцы хвастаются, что истратили два с половиной миллиарда на поддержку обороноспособности Украины. Это гигантские деньги. За два с половиной миллиарда можно технически перевооружить всю армию.

Ну и где… и что перевооружили? Военно-воздушные силы как были образца 1991 года, так и остались. Противовоздушная оборона – как были комплексы советские, С-300, так они и остались. Не прошли ни модернизации, ничего. Можно перечислять и дальше.

Поэтому все эти два с половиной миллиарда легли в карман тем американским компаниям, которые этим делом занимались, и абсолютно никакой пользы не могли принести и не принесли украинскому народу», – резюмировал экс-премьер.

Напомним, ранее в украинском городе Черкассы заявили, что подавляющее большинство бомбоубежищ находится в непригодном для использования состоянии, а местное руководство даже не собирается исправлять ситуацию.



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