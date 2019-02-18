18.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина опасается связываться с регулярной российской армией, именно поэтому Киев отдает приказы на обстрелы не Крыма, а Донбасса, где нет российских Вооруженных сил.

Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Погибают наши люди, погибают дети, разрушаются дома. И те, и те – наши. Вся болтовня о том, что там российские регулярные части, это болтовня. Нет там российских регулярных частей. Если бы там стояли российские регулярные части, то думаете, они бы позволили обстреливать Донбасс? Себя бы позволили обстреливать и нести такие потери?

Чего те, кто болтают о том, что там стоят регулярные российские части, не обстреливают Крым? Боятся ответки.

Я пять лет живу в России и знаю российскую политику. Нет там никаких мыслей ни о какой агрессии, ни о какой оккупации. Просто надо быть безумцем, чтобы такое предполагать и говорить.

Почему украинцы верят? Потому что зомбируют каждый день пропагандой», – пояснил бывший глава украинского правительства.

Напомним, ранее украинский журналист Руслан Коцаба опубликовал видеоопрос, согласно которому многие киевляне недовольны политикой киевской власти по отношению к жителям Крыма и не верят в возвращение полуострова в состав Украины.