16.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Азербайджан, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция
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Азербайджан не хочет окончательно ложиться под Турцию – сенатор


Хорошие отношения между Россией и Азербайджаном продолжат развиваться, потому что истеблишмент Баку не хочет становиться марионеткой, полностью зависимой от Анкары.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил  российский сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю, что Азербайджан полностью уйдёт под Турцию, потому что у Эрдогана есть такая черта – он все более мелкие государства рассматривает как младших братьев, и это вызывает определённое раздражение в этих государствах, потому что они не хотят быть меньшими братьями, а хотят быть равными партнёрами. Вот выдержит ли Эрдоган эту линию на равное партнёрство с Азербайджаном? Я не думаю, что азербайджанские элита и народ хотят превратиться в фактическую часть Турции.

Поэтому здесь Россия будет играть роль противовеса Турции – Азербайджан будет пытаться использовать и поддержку Турции, и хорошие отношения с Россией. Поэтому Алиев тоже со своей стороны пошёл на это предложение и принял этот план [o вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах].

Эти страны тоже стараются играть на разных досках и не становиться клиентом одного государства. Потому что клиент – это когда ты становишься зависимым, и ты не можешь позволить себе манёвр. А Алиеву такой манёвр нужен, и он может от него выиграть», – сказал сенатор.


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