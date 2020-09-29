29.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Армения, Война, Конфликт, Политика, Россия
Просмотров:

Азербайджан не сможет отвоевать Карабах


Эксперты убеждены, что цель Баку в ходе нынешнего обострения в Карабахе – захват небольших, но стратегически важных территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вряд ли речь идет об «отвоевании» Азербайджаном всех «оккупированных территорий» — совершенно очевидно, что это потребует достаточно длительной затяжной кровопролитной войны, которая может серьезно осложнить внутри- и внешнеполитическое положение Азербайджана», — сказал изданию директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Он убежден, что нынешние бои — это «заранее спланированная и организованная операция Баку».

В свою очередь бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в комментарии газете отметил, что азербайджанское наступление велось по трем направлениям.

«В основу операции была положена внезапность с дальнейшим массированным применением бронетехники, артиллерии и прочих родов войск. Но азербайджанцам не удалось достичь успеха, и сегодня идут позиционные бои», – утверждает Арутюнян.


При этом в Баку исходят из противоположной точки зрения — что обострение началось из-за армянской «провокации». Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил изданию, что настоящая цель «контрнаступления» Баку — «принуждение Армении к миру» и «обеспечение безопасности гражданского населения».

Читайте также: Обострение в Карабахе. Как поступит Россия?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть