Азербайджан не сможет отвоевать Карабах

29.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Эксперты убеждены, что цель Баку в ходе нынешнего обострения в Карабахе – захват небольших, но стратегически важных территорий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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«Вряд ли речь идет об «отвоевании» Азербайджаном всех «оккупированных территорий» — совершенно очевидно, что это потребует достаточно длительной затяжной кровопролитной войны, которая может серьезно осложнить внутри- и внешнеполитическое положение Азербайджана», — сказал изданию директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Он убежден, что нынешние бои — это «заранее спланированная и организованная операция Баку».

В свою очередь бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в комментарии газете отметил, что азербайджанское наступление велось по трем направлениям.

«В основу операции была положена внезапность с дальнейшим массированным применением бронетехники, артиллерии и прочих родов войск. Но азербайджанцам не удалось достичь успеха, и сегодня идут позиционные бои», – утверждает Арутюнян.

При этом в Баку исходят из противоположной точки зрения — что обострение началось из-за армянской «провокации». Так, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил изданию, что настоящая цель «контрнаступления» Баку — «принуждение Армении к миру» и «обеспечение безопасности гражданского населения».

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