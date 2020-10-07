Азербайджанцы вербуют украинских боевиков для войны в Карабахе – Пегов

07.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Азербайджан вербует украинских праворадикалов, участников карательной операции в Донбассе для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

Об этом в своем блоге сообщает военный журналист, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пегова, украинским боевикам предлагают 1,5 – 2 тысячи долларов за участие в войне на стороне Азербайджана.

«Алиев вербует наёмников на Украине из числа ветеранов АТО. Источники проекта WarGonzo в Одессе сообщают, что представители азербайджанской диаспоры для отправки на карабахский фронт вербуют бойцов из украинских радикально-националистических группировок «Азов» и «Правый Сектор» (в РФ – террористическая организация, к слову). Предлагается зарплата от 1500 до 2000 долларов. В целом, не удивительно – ведь в 2014-м на стороне Киева были замечены воюющие азербайджанцы», – отмечает Пегов.

Ранее о вербовке украинских боевиков Азербайджаном сообщил экс-министр госбезопасности ДНР, бывший начальник донецкой «Альфы» Александр Ходаковский.