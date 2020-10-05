Украинских наемников готовят к войне в Карабахе

05.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Украинских боевиков и праворадикалов рекрутируют для войны в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана.

Об этом в своем блоге заявил экс-министр госбезопасности ДНР, бывший начальник донецкой «Альфы» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, участие украинских наемников в чужой войне приравнивает их к террористам.

«Пошли слухи, что на Украине рекрутируют добровольцев с опытом боевых действий для отправки на Кавказ. Доставлять планируют конспиративно, под видом гражданских специалистов, вооружать на месте и пускать в дело. Я уже когда-то принимал на границе от российских коллег «добровольцев», захваченных в Чечне. Это были украинские националисты, бесчинствовавшие на стороне чеченских боевиков. Им повезло не быть убитыми, и их препроводили на родину для предания местному суду.

Российские ЧВК действуют там, где реализуются российские интересы, совместно с российскими государственными силами. Это отличает их от просто наемников – они в некотором роде усиление с менее жесткой формулой функционирования. Их можно задействовать и на охране объектов, и на самом острие атаки, не проходя длинных процедур согласования.

А Украина начинает оправдывать наши опасения о превращении в сырьевой придаток терроризма. Для людей, без зазрения совести убивающих вчера ещё свой народ, рамок больше не существует», – заявил Ходаковский.