13.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Азербайджан, Военные преступления, Нагорный Карабах, Происшествия, Россия, СМИ
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Азербайджанские военные бьют по телефонам российских журналистов


Азербайджан два раза подряд нанес удар по армянскому храму в карабахской Шуше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал главред портала «Сегодня.ру», военкор Юрий Котенок, получивший серьезное ранение во время этого удара.

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«Мы с собой не брали ни каски, ни бронежилеты, решили, что в Степанакерте нас обеспечат средствами защиты. Но по дороге мы узнали о нанесенном ударе по храму в Шуше. Вот и заехали. Я снимал на телефон, он стоял на авиарежиме, но каким-то образом все равно это пробили. Мое предположение, что влупили на сигнал телефона. Минут 20 мы там ходили, снимали пораженные иконы…», – рассказал Котенок.

Также он сообщил, что вынес для себя из этой истории.

«Думаю, они специально ждут, пока скапливается народ в храме, и бьют. Я такой жестокости даже в Чечне не встречал», – сказал журналист.

Также он обратил внимание, что азербайджанские военные дважды попали в одно и то же место.


«Это говорит о том, что оператор наводит специально на ту же самую цель. Поразительно. Так что всем репортерам, кто остается там работать, – аккуратнее. Просчитывайте все. И минимизировать надо гаджеты при себе. Технологии дошли до такого уровня, что бить могут персонально», – подчеркнул пострадавший.

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