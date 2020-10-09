Азербайджанский политолог приравняла обстрелянный карабахский храм к «сортиру»

09.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Попавшие под обстрел церкви Святого Всеспасителя в городе Шуши в Карабахе военкоры якобы сами виноваты, так как в Баку предупреждали, что будут бить по противнику, где бы он ни находился.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила азербайджанский политолог и журналист Саадат Кадырова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели сейчас в древней Шуше вторая атака за день на древний храм, там ранены наши коллеги.…Гибнет гражданское население. Вот это храм после сегодняшнего обстрела», – комментировал телеведущий Владимир Соловьёв кадры разрушений.

«С самого начала официальный Баку говорил неоднократно, что оттуда ведутся военные действия», – сказала азербайджанка.

«Из Шуши? Ну, не из храма же?» – отметил телеведущий.

«Вы меня извините, возле храма были военные объекты – раз. Если на то пошло, армянская сторона говорит о том, что в храм зашли помолиться солдаты. Сейчас, как я понимаю, используется религиозная тема христианства. Вы меня извините, есть известное выражение Владимира Путина, которое просто облетело весь мир, «мочить в сортире». Для Азербайджана это – оккупанты. И где бы они ни были, их нужно настигать», – заявила Кадырова

После чего Соловьёв напомнил, что данная фраза адресовалась террористам, а противоборствующая Баку сторона таковыми нигде не признана.

«Какие симпатии к Азербайджану вы здесь ждёте, после ваших слов? – возмутился российский политолог Виталий Третьяков. – То, что своими умными, продуманными речами господин Алиев добился, какого-то пропагандистского эффекта, вы сейчас в значительной степени порушили своим пламенным спичем».