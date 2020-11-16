Азербайджану и Армении предложили войти в состав Большой России

16.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Устойчивый мир в Закавказье возможен только в том случае, если противоборствующие ныне Азербайджан и Армения снова станут частью «Большой России», как это было еще 30 лет назад.

Об этом в своем Телеграмм-канале пишет руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муратова, Западу выгодно постоянно разжигать костер войны у российских границ, ослабляя тем самым Россию.

«Нестабильность в Закавказье очень выгодна Западу. Во-первых, конфликт происходит фактически у российских границ, что само собой является самоцелью «демократических» сил. Во-вторых, он увлечёт турецкого лидера Эрдогана, который поддерживает мусульман, проживающих в Западной Европе, и влезает в европейскую политкухню. Поэтому, есть большая вероятность того, что через пять лет на карабахской земле опять зазвучат пушки.

Прочный мир в Закавказье возможен лишь в одном случае – при его вхождении в состав Российской Федерации. Ведь, если Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан вернутся в свой родной дом – Россию, у них отпадёт надобность делить территории, это будут их общие земли! Поэтому следующим и окончательным этапом в завершении карабахского конфликта я вижу проведение референдума в этих государствах о вхождении в состав Большой России.

Армянскому и азербайджанскому народам за основу нужно опираться пример Крыма, который, по сути, долгие годы разрушался украинскими властями. Но крымчане взяли ответственность за своё будущее в собственные руки, и 16 марта 2014 года единогласно проголосовали за возвращение на историческую Родину. Россия объединяет, Россия примиряет! И, пока над территориями Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана не будет реять российский триколор, который пугает воинственно-настроенную нечисть, мир на этой земле продолжит оставаться утопией», – пишет Муратов.

По его мнению, война в Нагорном Карабахе стала возможной благодаря прозападному премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который пришел к власти в результате госпереворота, ослабил армянскую армию и дал повод Азербайджану вторгнуться на территорию непризнанной республики.

«Это является наглядным примером того, что происходит с маленькими и слабыми государствами в результате «цветных» революций и установления прозападной власти. Жирная точка в бесконечных войнах и противоречиях может быть поставлена только после объединения всех стран постсоветского пространства под российским началом.

Ведь историей доказано, что Большая Россия – это большая сила, которая защитит, объединит и сотрёт противоречия, которые являются козырем в руках западных «партнёров», бесконечно развязывающих войны на чужих территориях», – отмечает общественник.

Он уверен, что объединиться «Большая Россия» может только на основе создания новой идеологии и интегральной экономической политики, о чем Муратов ранее писал в своих блогах.