«Азов» и меджлисоцы открыли огонь друг по другу

03.04.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Боевики из меджлисовского батальона «Аскер» со стрельбой попытались захватить предприятие «Чонгар», принадлежащее бывшему главе Генического района Херсонской области, а ныне – председателю крымской Региональной общественной организации «Къырым бирлиги» Сейтумеру Ниметуллаеву.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил общественник Геннадий Сивак.

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По его словам, охране предприятия удалось отбить нападение. Общественник также подчеркнул, что стрельба вблизи границы с Крымом может повлечь жертвы даже со стороны полуострова, поскольку предприятие находится в непосредственной близости к республике.

«Это предприятие охраняет охранная фирма «Азов». Они постреляли эту охрану, но те оказали сопротивление и захватить предприятие не удалось. Отжать его хотел ислямовский батальон «Аскер». Это предприятие, владельцем которого являлся бывший глава администрации Генического района Сейтумер Ниметуллаев.

Если они пулять начали, они так и по нам попасть смогут. Пули от автомата три километра летят, а Чонгар от границы с Крымом находится в километре, это максимум. Это может быть связано с тем, что эти договорняки, о которых говорилось раньше, Меджлис не осуществил, и не смог оказать Порошенко свою поддержку на выборах. Генический район, например, массово проголосовал за Зеленского», – заявил Сивак.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что президент Украины Петр Порошенко отдает на откуп запрещенному в России меджлису граничащий с российским Крымом Генический район Херсонской области взамен на поддержку экстремистами на выборах.