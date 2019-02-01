«Азов» отказался выполнять приказы Генштаба ВСУ

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2015 году Генштаб ВСУ приказал полку «Азов» оставить населенный пункт Широкино и отойти в Мариуполь, однако националисты не подчинились приказу командования.

Об этом в эфире телеканала «ATR» рассказал основатель неонацистского подразделения «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Отвечая на вопрос о том, получали ли ВСУ и добробаты приказ оставить Мариуполь, он рассказал, что таких приказов не было, но были указания оставить Широкино.

«Нет, это не правда. Таких приказов, безусловно, ни разу не было. Были другие приказы: оставить Широкино. И если бы Широкино было оставлено, от Водяного и Коминтерново…», – сказал депутат.

Однако договорить Билецкому не дали, перебив уточняющим вопросом об источнике таких приказов, на что радикал ответил, что сдать Широкино приказывал Генштаб ВСУ, однако этот приказ не был выполнен.

«Приказы передаются по вертикали от Генерального штаба, от его начальника. Был приказ сдать Широкино и отступить на линию первых домов в Мариуполе. Эти приказы тогда, зимой 2015 года, не были выполнены, и временная украинская граница осталась там, где её установил полк «Азов», – подчеркнул Билецкий.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что нацбат «Азов» получил приказ вернуть свои подразделения на линию фронта в Донбассе.