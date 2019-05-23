«Азов» похвастался преступлениями своих снайперов в Донбассе

23.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Несмотря на Минские договоренности, боевики подчиненного МВД Украины полка «Азов» продолжают хвастаться нарушениями режима тишины в Донбассе, выпуская пропагандистские материалы.

Соответствующую видеозапись «Азов» опубликовал на своем YouTube-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видео, в котором снайперы «Азова» уничтожают врага. Азовцы работают днем и ночью, чтобы миллионы украинцев продолжали жить в своем привычном темпе. Ни палящий зной Приазовья, ни пронзительные ледяные ветры Светлодарки не помешают «Азову» выполнять поставленные задачи», – говорится в пафосном описании к видео.

На низкокачественных кадрах, названных «снайперской дуэлью», демонстрируются выстрелы якобы по позициям «вражеских снайперов», которые после первого же выстрела падают замертво.

Примечательно, что включенная в видеоролик аэрофотосъемка над позицией «мертвого сепара» была осуществлена зимой, когда еще лежал снег, однако материалы были опубликованы только сейчас, после заявления нового украинского президента Владимира Зеленского о стремлении к миру в Донбассе.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в результате успешной операции Народной милиции на территории ДНР была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа.