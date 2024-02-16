«Азовцы» отступают в Авдеевке. ВСУшники причитают: «Дороги усеяны трупами»

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Украинский гарнизон не в состоянии удерживать занимаемые позиции в Авдеевке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «радио Свобода» заявил замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ (сформирована из запрещенного в РФ неонацистов полка «Азов») Родион Кудряшов.

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Он сообщил, что подразделение по приказу было направлено непосредственно в Авдеевку, где находится уже более 12 суток.

«Нам приходится отходить с позиций, потому что их просто равняют с землей. Они разрушены, и наши военнослужащие отходят на более выгодные позиции, чтобы удерживать линию обороны», – сказал Кудряшов.

По его словам, в некоторых случаях «азовцы» «не видят целесообразности удержания тех или иных позиций внутри города», а потому отходят.

Ответил он на вопрос потери укрепрайона «Зенит» на юге Авдеевки.

«Отвечу таким образом. Это больше влияет на морально-психологический уровень. Это больше такая в кавычках агитация успешных действий Российской Федерации. На сегодня противник там, по всей информации, не имеет мощных позиций, чтобы их удерживать», – уверяет неонацист.

Примечательно, что «Радио Свобода» в своей новости указывает:

«На одном из участков в городе бойцы из 3-й ОШБр находятся в полном окружении, но пытаются прорвать его».

Так, командир второго механизированного батальона бригады с позывным «Вар» говорит, что от этих снарядов загораются цистерны с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе.

«При горении это ядовитое вещество имеет очень тяжелые последствия для здоровья и даже жизни наших бойцов. Ветер и давление меняются, поэтому этот угар затянул всю территорию и вокруг АКХЗ. Случаи отравления личного состава постоянно растут», – жалуется «Вар».

А в украинских пабликах распространили посты одного из ВСУшников, державших «Зенит».

Он жалуется, что попытки прорыва обернулись огромными потерями, а дорога от укрепрайона до Авдеевки «усеяна трупами». При этом военный передал детали беседы с вышестоящим командованием, которое сообщило, что эвакуировать их никто не будет, потребовав оставить раненых.

Появились фото с флагами бригады ДНР «Пятнашка» на Донецкой фильтровальной станции.

Этот укрепрайон на востоке Авдеевки еще вчера перешел под контроль ВС РФ.

Кроме того, под контроль ВС РФ перешел укрепрайон «Чебурашка» на юге. Подтверждающее видео опубликовала 1-я Славянская бригада.

«Отряд «Шторм» 1-й Славянской бригады поднял флаг России на юге Авдеевки, взяв укрепрайон «Чебурашка», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «бойцы фланговыми манёврами завершили окружение и захват мощнейшего укрепрайона».

Динамика операции по штурму Авдеевки.

Киевский военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец пишет, что отступление из Авдеевки неизбежно, но провести его будет не так просто.

«Насколько я понимаю, ВСУ покинут город в ближайшие сутки. Однако для того, чтобы успешно вывести войска из Авдеевского района обороны, нужно еще также «напрячься». Главным образом – в районе Орловка – Ласточкино – Северное – Тоненькое + «9-й квартал Авдеевки». Этот район необходимо будет держать, пока последний украинский военнослужащий не выйдет из города», – описывает ситуацию Машовец.

Киевский военный обозреватель и военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» из ситуации в Авдеевке перешел к угрозам высшему военно-политическому руководству Украины.

«Господа Зеленский, Сырский, Умеров, вам нечего сегодня делать в Киеве. Ваше место на командных пунктах бригад, которым ставят задачу в Авдеевке. Именно там сейчас решается судьба многих лучших людей. Вы должны отдавать приказы, глядя в глаза. Вы должны слушать реальные доклады без своих розовых очков и без лжи, которой вы сами себя окружаете. Это вы позволяете вам врать о «напряженно-контролируемой обстановке», и вам нужно видеть, как это выглядите в глазах людей, получающих приказы. Вы и некоторые другие руководители своими решениями создали ситуацию, которую сейчас разгребают бойцы. Не вам ходить в атаки, но вы не имеете права отсиживаться в теплых кабинетах, вы должны смотреть как решают кризис, созданный из-за ваших решений и из-за отсутствия ваших решений. Вы должны хотя бы чему-то научиться и сделать наконец выводы. Всем уклоняющимся от ответственности на высших уровнях, хочу сказать – не думайте, что о вас будут молчать», – пригрозил Бутусов в своем блоге.