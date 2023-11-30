«Азовец»: На украинском бекаю-мекаю, на русском четко отдаю приказы

Игорь Шкапа.  
30.11.2023 10:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мова, Украина


Многие украинцы ошибочно считают, что отказ от русского языка якобы приблизит победу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил военнослужащий запрещенного в РФ неонацистского полка «Азов» Лев Пашко («Хорус»).

Многие украинцы ошибочно считают, что отказ от русского языка якобы приблизит победу. Об этом,...

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Журналистка зачитала одно из мнений, которое звучит так:

«Какой смысл проводить инструктажи на языке оккупанта?».

Ее собеседник ответил, что это «очень сложная тема».

«Гражданские думают: «Сейчас изменим язык, и все – победа». Но я не считаю неприемлемым, если инструктор ставит задание или отдает приказ на русском языке.

Если я буду давать приказы своим подчиненным на русском языке, и это будет более четко звучать, чем на украинском, я буду делать это на русском. Потому что из-за стресса или усталости я могу начать «бекать-мекать» на украинском, а русский я знаю и работал с ним уже много раз», – сказал Пашко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», скандально известная львовская националистка Ирина Фарион объявила «сбродом» русскоговорящих украинских военных.

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