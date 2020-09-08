B-52 над Мелитополем: Зачем Украине нужен ядерный армагеддон?

08.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

4 сентября три американских стратегических бомбардировщика B-52H, не заходя в воздушное пространство России, полтора часа маневрировали в непосредственной близости от Крыма – ближе некуда – над Геническом и Мелитополем. Весь полёт над Украиной тройку стратегов США сопровождали украинские истребители. Кадры с гордостью распространила пресс-служба украинского Минобороны.

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Система раннего радиолокационного обнаружения ПВО России зафиксировала и болтающийся в воздухе над Николаевом британский истребитель «Тайфун». С южной и западной стороны Чёрного моря, с безопасной дистанции, действия B-52H координировали четыре натовских самолёта-разведчика – два американских и два британских. С моря своими радарами прощупывало работу российских РЛС С-400 и Тор-М2 в Крыму французское разведывательное судно.

ПВО Южного военного округа объявило состояние полной боевой готовности и подняло на перехват бомбардировщиков сразу восемь истребителей – по одному звену Су-27 и Су-30.

Украинские СМИ со ссылкой на украинское Минобороны смакуют информацию о «панике среди российских оккупантов», о «получении всей необходимой разведывательной информации о ПВО вероятного противника» и предупреждают, что «боевое взаимодействие украинской и натовской авиации, и подобные полёты будут продолжаться».

Пентагон уже обнародовал официальные причины полёта вблизи от Крыма своих тяжёлых носителей ядерного оружия, которыми являются бомбардировщики B-52H. В их числе стандартные фразы о проверке боеспособности и техники, отработка взаимодействия, а самое главное, «сдерживание России и поддержка партнёров».

По сути, появление американских «стратегов» над северным побережьем Азовского моря является провокацией, игрой на нервах российского военного и политического руководства, а также дополнительным подтверждением, что политика республиканцев и демократов в отношении России трогательно единодушна: и те, и другие открыто демонстрируют, что разговаривать с нашей страной можно исключительно с позиции силы.

В этом военном демарше Вашингтона и НАТО не было бы ничего особенного, если бы не один серьёзный нюанс. В самом деле, американские бомбардировщики и другие самолёты НАТО регулярно летают возле российских границ и так же регулярно перехватываются нашими истребителями ПВО, что вызывает мощнейшее бурление в западных пресс-службах «об опасных манёврах российских самолётов, доказывающих низких профессионализм их пилотов».

«Зелен виноград», в общем.

Вот и на этот раз российские «сушки» должным образом встретили и сопроводили незваных гостей. Ежу понятно, что атаковать территорию России силами трёх устаревших «стратегов», пусть даже носителей ядерного оружия, последние из которых увидели свет в начале 1960-х, в сопровождении истребителей, доставшихся Украине от СССР, с ТТХ тридцатилетней давности, – утопия.

Наблюдатели сходятся во мнении, что провокация с бомбардировщиками имела двоякий – политический и военный – характер. Военным было важно уточнить радиолокационную карту обороны Крыма, политикам – поддержать антироссийский психоз шароварных партнёров. Способность B-52H нести ядерное оружие в данном случае – не более чем дополнительный фактор нервозности.

Вышеупомянутый нюанс – это терминальный уровень ничтожества Зе-команды, ниже которого падать некуда. «Надежда Юго-Востока» со всей очевидностью доказала, что Украина окончательно превратилась в заклятого врага России, готового сгореть в радиоактивный пепел, лишь бы нагадить клятым москалям.

Иначе непонятна столь мощная радость украинских военных, нардепов и части общества фактом пролёта над Киевом и 2/3 территории «суверенного государства» трёх американских «стратегов», как непонятна и полученная в результате выгода.

Впрочем, затянувшаяся эйфория нынешнего военно-политического руководства Украины, как дна отрицательного отбора, скорее свидетельствует о том, что безмозглые надеются каким-то образом уцелеть в глобальной драке ядерных держав и даже выйти из неё выгодополучателями, наивно полагая, что США и НАТО влезут ради Украины в термоядерную войну, чтобы та вернула отколовшиеся территории под дикие пляски на развалинах Кремля.

Не исключено, что появление B-52H над Азовским морем создало у «партии войны» ложные иллюзии собственной значимости и всемогущества с уверенностью, что 30 лет политического пресмыкательства и торговли суверенитетом стали обоснованной платой за особое место Украины на задворках Запада.

«Самостийников» можно поздравить. За 30 лет им удалось сделать из зажиточной, образованной и технически развитой советской республики аналог деревни папуасов Микронезии, искренне радующихся полёту стальной птицы над головами.

Но есть существенная разница. Карго-культ папуасов Микронезии имел в основе по-детски незамутнённое желание привлечь в гости железных птиц, несущих в себе продуктовые пайки, сахар, шоколад, ботинки на каучуковом ходу и другие плоды цивилизации, тогда как папуасы Укронезии бьются в пароксизме счастья от самого факта полёта над головами стальных птиц с атомными бомбами для ненавистного северного соседа.

Провокация с бомбардировщиками, состоявшаяся при откровенно враждебном и холуйском содействии украинского руководства со всей неприглядной очевидностью доказывает, что дальнейшие надежды на политические реформы по улучшению качества украинских элит изнутри несостоятельны.

Обстановка внутри Украины будет только ухудшаться, а туземная администрация в Киеве сожжёт все мосты для отступления ради закрепления вассальной зависимости страны от Запада и НАТО. Вследствие чего скорейший демонтаж государственной системы Украины ради безопасности России является жизненной необходимостью.