Бомбардировщики и шпионы: США запустили к границам Крыма целую эскадрилью

05.09.2020, Киев, Михаил Рябов

Целая эскадрилья военных США кружила вчера у границ Крыма, проводя разведку и отрабатывая возможные удары по полуострову. Воздушное пространство американцам было предоставлено Украиной. Это уже очередная за последнее время провокация «западных партнеров» и их киевских марионеток, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«4 сентября 2020 года военные самолеты ВВС США Boeing B-52 вошли в воздушное пространство Украины. Американские стратегические бомбардировщики сопровождали истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и Миг-29.

Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, осуществили сопровождение через территорию Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении.

Патрулирование имеет плановый характер для достижения взаимосовместимости стран НАТО и партнеров. Вероятно, что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем», – говорится в сообщении ВВС Украины.

Спустя несколько часов украинские военные опубликовали еще одно заявление, в котором специально уточнили, что бомбардировщиков было три.

«Не два, как говорят СМИ, а сразу три (!) стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н вчера патрулировали побережье Азовского моря в воздушном пространстве Украины.

Такая формация об американских ракетоносцах B-52H и украинских истребителях Миг-29 и Су-27 не на шутку взволновала российских оккупантов, которые на перехват подняли сразу 8 истребителей (4 Су-27 и 4 Су-30) и перевели в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа.

Военные эксперты пишут, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, которые получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника», – не скрывая злорадства, рапортуют в Минобороны Украины.

Как уточняет бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне на западные гранты занимающийся сбором информации для введения санкций против РФ, уточняет, что с баз на Кипре и в Греции были подняты еще три самолета-разведчика США и Великобритании.

Обслуживающий Петра Порошенко киевский политолог Алексей Голобуцкий выразил удовлетворение появлением американцев у границ Крыма.

«В любом случае, этот факт говорит о том, что США начинают пересматривать тактику и стратегию поведения с Россией. Украина, более менее, начинает определенную роль. Вполне возможно, в будущем эта роль будет расти – роль страны, как буферной зоны между свободным миром и Россией. А, возможно, и как часть территории, которую Америка рассматривает как будущего союзника в конфликте (не обязательно военном, но геополитическом) США, Европы и РФ. Россия совсем, как мы видим, начинает терять контроль над собой. Слишком долго длился период непротивления агрессивным российским действиям. Думаю, именно события в Белоруссии и возможный аншлюс в ближайшие месяцы заставил американцев немножко по-другому посмотреть на перспективы Украины», – разглагольствует Голобуцкий.

Напомним, что впервые аналогичные маневры – пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США через воздушное пространство Украины в направлении Черного моря – был осуществлен в мае 2020 года.

В конце августа бомбардировщик США также имитировал нанесение ядерного удара по Крыму.

Ранее военный эксперт, капитан I ранга Сергей Горбачев заявил, что США еще во времена Сочинской олимпиады отработали схему длительного нахождения своих боевых кораблей в Чёрном море в обход конвенции Монтрё, которая устанавливала предельный срок в 21 день.