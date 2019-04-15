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15.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Бабченко – 2: Порошенко может инсценировать финальное покушение на себя

Украинский президент Петр Порошенко не пожелает добровольно отдавать власть, и ради сохранения должности может пойти на различные радикальные меры – от ликвидациии своего главного оппонента Владимира Зеленского до инсценировки покушения на самого себя.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал член президиума Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Если ты по уши в крови, тебе хоть крылья ангела прикрепи, все равно ты – кровавый человек. Поэтому у него никаких шансов нет. Есть один шанс – или он должен действительно ликвидировать своего оппонента, или может на себя сделать покушение: «Вот видите, я ваш народный президент, а злые коварные москали хотят меня уничтожить». Поэтому игра еще не закончена до последнего момента, я боюсь, что может еще течь много крови», – отметил эксперт.

Напомним, ранее начальник Управления госохраны Валерий Гелетей, в бытность министром обороны прославившийся обещанием провести «парад победы в украинском Севастополе», заявлял о предотвращении одиннадцати покушений на Петра Порошенко за 2018 год, что вызвало бурную реакцию и насмешки в украинском экспертном сообществе.

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