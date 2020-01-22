Бабченко обложил матом украинцев из-за выступления Зеленского в Давосе

22.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Беглый либерал Аркадий Бабченко, после проигрыша Петра Порошенко переехавший из Украины в Израиль, нецензурно обругал украинских избирателей, комментируя сегодняшнее провальное выступление перед полупустым залом на экономическом форуме в Давосе.

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«Вас больше нет на мировой арене, вы это понимаете, дебилы? Страна, само существование которой решается в данный момент, которая всего год назад была гвоздем Европы, её главной темой, потому что все понимали, что самая главная точка напряжения и бифуркации сейчас здесь, и от того, как все разрешится, будет зависеть будущая конфигурация мира, сегодня оказалась н***й никому не нужна на главном экономическом форуме. Мои поздравления. Вы помните, дебилы, что вас именно об этом и предупреждали? Вы помните, что я на коленях ползал, в уши орал – очнитесь, что вы делаете?» – разразился проклятиями Бабченко в своем блоге.

«Смотрите, как Бабченко обзывает и проклинает украинцев! Опять народ неправильный попался. Интересно сколько ему надо времени в Израиле провести, чтобы возненавидеть евреев? В общем, нужна другая планета», – язвительно отмечают комментаторы.