Бабченко снова угрожает России американскими танками на Красной площади

Новости Украины

Бывший российский журналист, покинувший родную страну и пропагандирующий сегодня русофобию, выступил с очередной порцией угроз в адрес РФ.

Соответствующие заявления прозвучали в эфире ток-шоу «Гордон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бабченко, «распад империи» уже близок и он до него доживет.

«Первая серия развала империи была в 1917 году, вторая серия развала империи была в 1991 году, сейчас Владимир Путин делает все, чтобы приблизить, ускорить третью серию развала империи. Она будет обязательно. Я думаю, что она будет еще и на моей жизни, то есть ждать долго не придется. И когда это произойдет, американцы же долго едут, в шестой раз они повезут туда «окорочка Буша» и я, как военный корреспондент, будут все это фотографировать. А «Абрамсы» будут этот гуманитарный конвой охранять», – заявил Бабченко.

Также он подчеркнул, что хотел бы посетить Гаагский трибунал, где, по его мнению, будут судить президента РФ Владимира Путина.

«Единственный вариант разговора с Владимиром Владимировичем Путиным, даже гипотетический, который представляю себе я, – это мое присутствие в качестве репортера в суде в Гааге, где он будет оправдываться и говорить, что он это делал по требованиям, для страны. Ля-ля, тополя – все, что они говорят в клетке суда, когда их начинают судить. Никакие больше разговоры меня с ним не интересует абсолютно», – добавил Бабченко.

Ранее Бабченко угрожал прокатиться по Красной площади на американском танке.