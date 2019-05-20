Бабицкий: Затишье в Донбассе будет, но не благодаря Зеленскому

20.05.2019, Донецк, Владимир Гладков

Обещания Владимира Зеленского стремиться к миру в Донбассе, озвученное в инаугурационной речи, не имеют никакого веса – боевые действия будут продолжаться.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал проживающий в Донецке известный российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Скорее всего, это пустые слова. Есть Зеленский, а есть существующий порядок вещей. Есть своя логика, в пределах которой боевые действия остановлены быть не могут. Я думаю, что воцарится затишье, снизится боевая активность, и это будет единственным новым элементом политики нынешнего президента, но прежний курс будет продолжен в полной мере. Зеленский уже неоднократно присягал на верность и евроинтеграции, и националистическим идеалам», – отметил он.

«Тут есть еще одна проблема – процесс выдачи российских паспортов гражданам ЛДНР. А это означает, что любые попытки силовым путем решить проблему Донбасса или Крыма, а в Крым даже никто и не сунется, чревато операцией принуждения к миру, как это было в августе 2008 года. Поэтому нынешнему украинскому руководству нужно десять раз подумать, прежде чем так сильно рисковать.

Поэтому я думаю, что на фронтах будет поспокойнее, но силовая операция в целом не завершится. Будут боевые действия очень низкой степени интенсивности», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Андрей Бабицкий также заявлял «ПолитНавигатору», что Владимир Зеленский, проигнорировав пятую годовщину трагических событий в Одессе и отказавшись озвучить свою позицию в скорбную дату вопреки ожиданиям избирателей, сделал еще один шаг, демонстрирующий сохранение националистического курса своего предшественника Петра Порошенко.