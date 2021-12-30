Бабурин: Законопроект Путина возвращает гражданам СССР растоптанное право

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Внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным проект изменений в в закон «О гражданстве» реабилитирует оптацию, то есть право человека, проживающего на территории, изменившей свою государственную принадлежность, по своему усмотрению выбрать гражданство

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет бывший вице-спикер Госдумы РФ лидер Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

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«В понятийный аппарат документа введены «граждане бывшего СССР» и «территория РСФСР», а новым основанием приобретения гражданства станет «оптация» — возможность иностранцу получить паспорт после «изменения государственной границы РФ», – отмечает Бабурин.

«Оптация – давно общепризнанный принцип конституционного права, означающий право КАЖДОГО гражданина, проживающего на территории, изменившей свою государственную принадлежность, ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ выбрать гражданство – либо стать гражданином государства, в состав которого территория вошла, либо сохранить прежнее гражданство, несмотря на изменение принадлежности территории (и вне зависимости от дальнейшего места жительства), – объясняет политик.

По его словам, в СССР право оптации игнорировалось, поскольку было провозглашено наличие гражданства у каждой союзной республики, а миграция населения внутри страны была очень высокой.

«В 1954 право оптации жителей Крыма было растоптано: они уснули в РСФСР, а проснулись в УССР. Об изменении их гражданства никто не заикнулся, благо существовало общее гражданство СССР. А вот в 1991 забвение оптации стало уже преступлением против миллионов людей: СССР был объявлен несуществующим, всех осчастливили гражданством бывших союзных республик (в Прибалтике, впрочем, не всех), но никого из 250 млн не спросили, а гражданином какого государства он хотел бы стать . Со всеми поступили как с безропотными крепостными», – подчеркивает автор.

Он напоминает, что лишь в 2014-м жители Крыма фактически использовали право выбора гражданства.

«Конституционная поправка 2020 г. о провозглашении РФ преемником и правообладателем СССР с учетом нового проекта закона (очень надеюсь, он будет принят) открывает очень интересные перспективы для развития ситуации на всём послесоветском пространстве», – резюмирует Бабурин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», если внесенный законопроект будет принят, Россия может пополнится десятками миллионами новых граждан.