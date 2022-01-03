Байден и Зеленский по-разному отчитались о своем разговоре
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Утверждается, что Байден пообещал «решительный ответ» от США и союзников в случае российского вторжения на Украину.
«Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», – отмечается в сообщении.
Также Байден упомянул о минском процессе и Донбассе.
«Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата», – отчитались в Белом доме.
Подтвердил факт разговора и Зеленский, но при этом он вообще не упомянул Минские соглашения, от выполнения которых Киев всячески увиливает.
«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины», – говорится в твиттере Зеленского.
Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Украина угодила в дипломатический скандал, когда офис Зеленского приписал Байдену слова, которых тот не говорил.
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