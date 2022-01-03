Байден и Зеленский по-разному отчитались о своем разговоре

03.01.2022  10:50 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об...

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Утверждается, что Байден пообещал «решительный ответ» от США и союзников в случае российского вторжения на Украину.

«Лидеры выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров принципу «ничего о тебе без тебя». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», – отмечается в сообщении.

Также Байден упомянул о минском процессе и Донбассе.

«Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата», – отчитались в Белом доме.

Подтвердил факт разговора и Зеленский, но при этом он вообще не упомянул Минские соглашения, от выполнения которых Киев всячески увиливает.

«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины», – говорится в твиттере Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Украина угодила в дипломатический скандал, когда офис Зеленского приписал Байдену слова, которых тот не говорил.



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