Байден не собирается вводить против России серьёзные санкции – бежавший в США либерал

23.01.2022  18:00 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, США


Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно проваливает введение серьезных санкций против России.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно проваливает введение серьезных санкций против России. Об этом...

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«Я бы не стал обращать слишком большое внимание на разговоры о санкциях, за последний год мы слышали много раз о разнообразных санкциях, которых американская сторона обещала ввести против России, но ни одно из этих обещаний не было выполнено.

Более того, после многих заявлений о том, что американская администрация собирается ввести какие-то «адские санкции», после этого американская администрация снимала санкции, начиная с «Северного потока-2». И не вводили другие санкции», – сетует Илларионов.

Он напомнил, что недавно в Сенате США провалили очередное принятие пакета санкций против России.

«Буквально несколько дней назад, сенатор Тед Круз совместно с демократами подготовили большой пакет реальных санкций, которые бы остановили строительство или введение в эксплуатацию «Северного потока-2», а также другие санации против России. Этот пакет был провален по требованию Администрации президента США.

Не следует обращать внимания на слова о санкциях, потому что это всего лишь пиар-тактика нынешней администрации», – заключил Илларионов.

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