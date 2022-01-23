Байден не собирается вводить против России серьёзные санкции – бежавший в США либерал

Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно проваливает введение серьезных санкций против России.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не стал обращать слишком большое внимание на разговоры о санкциях, за последний год мы слышали много раз о разнообразных санкциях, которых американская сторона обещала ввести против России, но ни одно из этих обещаний не было выполнено.

Более того, после многих заявлений о том, что американская администрация собирается ввести какие-то «адские санкции», после этого американская администрация снимала санкции, начиная с «Северного потока-2». И не вводили другие санкции», – сетует Илларионов.