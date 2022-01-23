Украинские войска стянуты к ЛДНР. Дорога на Киев и Харьков открыта

23.01.2022  17:52 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Прикрываясь заявлениями о скором «вторжении» России, украинская группировка готовится напасть на Донбасс.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв.Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прикрываясь заявлениями о скором «вторжении» России, украинская группировка готовится напасть на Донбасс. Об этом...

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«Я одного не могу понять – вся эта концентрация войск (в Донбассе – прим.) хоть как-то может им помочь при якобы вторжении России? Почему российская армия должна вторгаться через границы ДНР и ЛНР? Если они так бояться России, чего вокруг ДНР и ЛНР кучкуются, а не границы защищают?» – поинтересовался ведущий Владимир Соловьёв.

Руководитель ДНР с ним согласился.

«Здесь всё очевидно. То, что они концентрируют около нас такое количество техники, личного состава, это позволяет им напасть в любой момент на республики Донбасса.

Что же касается «защититься» от псевдо-вторжения России, о котором они там кричат, – это точно не спасёт. Наоборот, они умышленно открывают Киев, Харьков, и другие города. Потому что там не защищено ничего.

Даже не хочется рассуждать, как действительно могла бы повести себя Россия, если бы действительно такая необходимость понадобилась», – пояснил Пушилин.

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