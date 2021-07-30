Байден отработал на Тихановской метод цирковой дрессуры

30.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Самопровозгласившая себя «победителем выбором президента и лидером белорусской нации» Светлана Тихановская унизилась в ходе короткой встречи с президентом США Джо Байденом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Автор публикации сравнивает Тихановскую с девочкой-подростком, «которой звезда кей-попа что-то шепнул на ушко и поставил автограф на майке.

Напомним, что после встречи с американским лидером она заявила:

«У нас было минут десять, но это было так тепло. И вы знаете, мы уже попрощались, он ушел, я уже начала общаться с Кристи Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден, и приносит мне каких-то печенек из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас замечательные печенья, подкрепитесь». Я говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака».

«Был бы хвостик – завиляла бы. Поощрительный метод дрессировки, как пишет, извините за источник, Википедия, — «метод цирковой дрессуры, в ходе которого оригинальное поведение циркового животного закрепляется дачей ему корма…» Байден – закрепил. Ведь не на завтрак в Белый дом пригласил, что по этикету вполне бы сошло. Нет. После встречи сходил за «вкусняшкой» и поощрил питомца. Если и были у кого иллюзии о способностях и самостоятельности Светланы Тихановской, то президент США их развеял», – пишет «МК».

«В наших краях, кстати, и питомцев, и желающих ими стать тоже хватает. А что, хорошо же — делай всякие прикольные трюки, какие прикажут, тявкай, что скажут, и хозяин гарантированно положит кусочек сахара на преданный носик. По печенькам вы узнаете их. Джо Байден поможет. Белорусов не подвел, и нас не подведет», – резюмирует газета.

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