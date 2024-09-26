Байден поедет в Германию просить подстраховать Украину на период безвластия в США

Анатолий Лапин.  
26.09.2024 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Германия, Дзен, Политика, США


Президент США Джо Байден поедет в ФРГ на встречу с европейскими лидерами, чтобы попросить их взять на себя финансирование и вооружение Украины на период смены власти в Америке.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей Украину журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден поедет в ФРГ на встречу с европейскими лидерами, чтобы попросить...

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«Сейчас США будут парализованы этой внутренней борьбой, перестановкой как минимум до конца января. Посмотрим – параллельно с президентскими выборами у них же еще идут довыборы в Конгресс, посмотрим, не поменяется ли баланс по сенату конгресса США. Там тоже может поменяться баланс сил. Поэтому не до Украины, это уже было. Кроме того, там война на Ближнем Востоке, высока вероятность. Поэтому США будут настойчиво просить европейских партнеров подстраховать, на этот период хотя бы, как в свое время это сделала Британия, другие европейские страны, в другое время», – сказал эксперт.

«Как подстраховать? Тут уже диапазон широкий. От ракет до финансирования – это уже будет обсуждаться. Я не думаю, что Байден едет к Шольцу для того, чтобы говорить о мирном плане Шольца. Нет, администрация демократов уже пропустила этот момент. Сейчас любые попытки замораживания конфликта со стороны администрации демократов приведут только к падению рейтингов. Это будет выглядеть как признание правоты Трампа. Этот момент упущен – речь будет идти о сохранении поддержки Украины на период безвременья, безцарствования внутри США», – заявил Бортник.

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