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Новости Украины

Президент США Джо Байден опубликовал колонку в The New York Times о том, что «Штаты будут и не будут делать на Украине», где, в частности, описывает виды предоставляемой Киеву военной помощи.

«Я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине», – написал Байден в колонке.

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«Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы», – указал также президент США.

«Мы не поощряем и не делаем возможным Украине наносить удары за ее пределами», – добавил Байден, намекая на идущую сейчас в Вашингтоне дискуссию о том, передавать ли Украине дальнобойные РСЗО.

По словам президента США, будет также продолжено сотрудничество с европейскими сателлитами по санкциям против России.

Он также пообещал «еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это было санкционировано Конгрессом». «Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, который агрессия России усугубляет. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии», – добавил президент США.

Ранее глава киевского террористического режима Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад присылать Украине тяжелое вооружение. А подельник Зеленского Дмитрий Кулеба на фоне успешного наступления России на Донбассе требует начать поставки киевскому режиму РСЗО и дальнобойной артиллерии.

При этом Зеленский уверяет Запад, что его режим якобы не намерен совершать атаки территории России, используя американские РСЗО. Учитывая тот факт, что дискуссии в США по поводу того, давать Киеву дальнобойную артиллерию или нет, все еще идут, аргументы Зеленского вышли не очень убедительными.

Впрочем, наблюдатели-пессимисты считают, что это все – игра на публику для отвода глаз, а США передадут Киеву РСЗО не напрямую, а через своих польских вассалов, так что России следует быть готовой к такому повороту сюжета уже сейчас и ждать украинской атаки на Крым и Черноморский флот.

В то же время посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд уточнила, что администрация Джо Байдена «с в первого дня дала понять», что предоставит Украине оружие только для обороны от России.

«Мы не предоставляем ни одного оружия, которое позволило бы украинцам атаковать россию изнутри Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне», — заявила она на брифинге в ООН.