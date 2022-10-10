Байден пообещал Зеленскому современные системы ПВО – нужно срочно продолжать «калибровку»

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Новости Украины

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещал Киеву поставки современных систем ПВО, говорится в сообщении Белого дома.

Таковой стала реакция Вашингтона на российский удар возмездия по объектам энергосистемы Украины после теракта на Крымском мосте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти нападения только укрепляют нашу решимость оставаться с народом Украины столько, сколько потребуется», – подчеркнул Байден.

Российский обозреватель Юрий Баранчик полагает, что Москве не стоит оглядываться на угрозы Вашингтона – напротив, удары по инфраструктуре Украины нужно продолжать.

«И это не просто пожелание красивой картинки. Дело в том, что если в сжатые сроки вбомбить в средневековье промышленную, транспортную, энергетическую и иную инфраструктуру Украины, это самым непосредственным образом скажется не только на боевом духе войск укрохунты, у которых будет гореть тыл, но и на способности ВФУ вести боевые действия – без танков, без снарядов, без горючего особо не повоюешь. Поэтому стратегия выбрана правильная – долбать везде. Пока мобилизованные на подходе и в учебках, логично перенести боевые действия внутрь вражеской территории. Надо прекратить функционирование украинских городов как автономных промышленно-технологических и инфраструктурных центров, и люди потихоньку потянутся из них в села, где хоть как-то можно обеспечить себе пропитание. Города – это проявление цивилизационной силы. Надо лишить этой силы ВФУ. И тогда их сопротивление и на линии фронта резко снизится», – считает автор.

Такой же прогноз публикует экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Многочисленные удары по критической инфраструктуре на т.н. «украине» обязательно дадут эффект и отразятся на состоянии укро-фронта и ВСУ в целом. Но эффект будет отнюдь не мгновенный и начнет сказываться не ранее,чем через несколько недель (и то – только при условии, что удары продолжатся и будут системно выбивать уцелевшие объекты). А сейчас враг, наоборот, будет вынужден, наоборот, торопиться с наступательными операциями – пока его тыловая инфраструктура остается дееспособной. Продолжаю прогнозировать попытки врага провести до конца октября 1-2-х крупномасштабных наступательных операций. Сейчас каждый день без наступления врага – «работает на нас», поскольку с каждым днем нарастает поток мобилизованных, прибывающих на фронт, и сокращается время, оставшееся до подготовки и ввода в бой срочно формируемых резервов. Командование ВСУ всё это тоже прекрасно понимает», – уточняет Стрелков.