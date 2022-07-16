Байден попросит у Путина перемирие на время предвыборной кампании – прогноз

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Новости Украины

Пока ФРГ окольными путями добывает для поддержания жизни «Северного потока» попавшие под санкции комплектующие и оборудование, а «европейский диссидент» Венгрия открыто приобретает российское топливо, стоящий в шаге от поражения на выборах президент США Джозеф Байден ищет дешевую нефть и рабсилу на Ближнем Востоке. Всё это происходит на фоне одной единственной витающей в воздухе повестки: с РФ нужно начинать договариваться.

Об этом в эфире YouTube-канала «Знай 24» заявил бежавший в Израил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на сегодняшний день, больше всего от поддерживаемого странами НАТО санкционного давления на РФ страдает благосостояние граждан Германии.

«Старая Европа, в том числе, Германия, больше всего опасается энергетического кризиса и именно поэтому (немецкие власти – ред.) склонили Канаду к тому, чтобы передать ту самую турбину на фоне приостановки «Северного потока», который якобы сейчас остановлен на профилактический ремонт. Но в Германии нарастают буквально панические настроения из-за роста цен на газ. Из-за сокращения поставок российского газа может остановиться химическая промышленность Германии, что очень серьезно ударит по ее экономике, выходящей за вопросы энергетического ценообразования. Это и безработица, это и экономический спад вместо роста», – сказал Белковский.

Также он напомнил о позиции Венгрии, назвав её «диссидентом внутри Европы», который выступает за остановку санкционной машины и начало переговоров. Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что в затруднительном положении уже даже США.

«Все непросто в США, где Джозеф Байден занимает достаточно проукраинскую позицию, но у него 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс, и для него ключевым вопросом (для американцев всегда внутренние дела важнее внешних, международных) будет ограничение роста цен на бензин, их снижение накануне выборов. Это возможно только в результате или определенных успехов на переговорах с Саудовской Аравией, – удастся ли убедить саудитов увеличить добычу нефти – или в случае компромисса с РФ, в том числе, приостановления боевых действий на период, например, с августа по ноябрь», – считает политтехнолог.