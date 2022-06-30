Байден: Украинцы вернули Змеиный. Россию ждет поражение

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Новости Украины

Украинцы показали, что способны защищаться, а Россия якобы неизбежно проиграет эту войну.

Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы вернули себе остров Змеиный, поэтому мы и все союзники будем поддерживать Украину, пока это будет необходимо, чтобы обеспечить возможность Украины себя защитить. Украина уже нанесла значительный урон России, Россия уже потеряла свои позиции», – считает американский президент.

«И весь мир смотрит на то, что, вот, вы пытались захватить всю страну, вы Киев проиграли, вы хотели захватить Донбасс, вы и этого не можете сделать, пока что. Храбрые украинцы продолжают отбивать российскую агрессию, потому я не знаю, чем всё закончится, но это будет поражение России на Украине», – заявил Байден.

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