Байден: Украинцы вернули Змеиный. Россию ждет поражение

30.06.2022  16:53 (Мск), Киев
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Украинцы показали, что способны защищаться, а Россия якобы неизбежно проиграет эту войну.

Об этом на пресс-конференции в Мадриде заявил президент США Джо Байден, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы показали, что способны защищаться, а Россия якобы неизбежно проиграет эту войну. Об этом...

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«Украинцы вернули себе остров Змеиный, поэтому мы и все союзники будем поддерживать Украину, пока это будет необходимо, чтобы обеспечить возможность Украины себя защитить. Украина уже нанесла значительный урон России, Россия уже потеряла свои позиции», – считает американский президент.

«И весь мир смотрит на то, что, вот, вы пытались захватить всю страну, вы Киев проиграли, вы хотели захватить Донбасс, вы и этого не можете сделать, пока что. Храбрые украинцы продолжают отбивать российскую агрессию, потому я не знаю, чем всё закончится, но это будет поражение России на Украине», – заявил Байден.

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