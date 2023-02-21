Байден в Варшаве пообещал Польше «новое стратегическое партнёрство»

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Кроме американских военных в Польше появятся также американские атомные реакторы. Это следует из выступления президента США Джо Байдена на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом никаких более конкретных обещаний глава Белого дома в Варшаве не дал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши силы будут находиться в Польше. Прямо сейчас мы формируем новое стратегическое партнерство, мы собираемся построить новые атомные электростанции и повысить энергетическую безопасность Польши на многие поколения», – сказал президент США.

Джо Байден постоянно подчёркивал близость союзнических отношений Вашингтона и Варшавы.

«Соединенные Штаты нуждаются в Польше так же, как Польша нуждается в Соединенных Штатах. Впереди много вызовов, которые нам предстоит решать вместе, но я убежден, что мы их преодолеем. Наши отношения – это критически важные отношения. Я надеюсь, что мы продолжим это делать» – сказал он.

Кроме того, в выступлении главы Белого дома во дворце президента Польши были и личностные моменты в стиле «я всю жизнь с поляками».

«Когда я был молодым сенатором, мне позвонил Папа Римский и спросил, встречусь ли я с ним. Я согласился, и мы много говорили о Польше. Во время прогулки по библиотеке Иоанн Павел II предложил совместное фото, и в какой-то момент он сказал: Сенатор, пожалуйста, помните, что я говорил с вами как поляк, а не как Папа. Тогда я понял силу Польши», – заявил Джо Байден.

Он также добавил, что родился в ирландском католическом районе города Скрантон, а затем переехал в Клеймонт, и, по словам Байдена, это были также «польские города».

В выступлении президента США нашлось место и Украине, хотя основные месседжи по этому поводу ожидаются в его вечерней речи в саду Королевского дворца, куда уже выстроилась очередь. А пока он отметил, что обязательства США и союзников по поддержке Украины остались в силе.

«Как я сказал президенту Зеленскому, мы можем с гордостью сказать, что наша поддержка непоколебима», – подчеркнул Байден.

Кроме того, он поблагодарил польского коллегу за помощь Украине.

«Удивительно, что ты сделал. В прошлом году я наблюдал, как дети и жены, оставившие своих мужей и отцов, пересекали границу. Было удивительно приветствовать 1,7 или 1,8 миллиона человек, которые приезжают сюда в качестве беженцев», – сказал Джо Байден.

В свою очередь, Анджей Дуда поблагодарил президента США за визит в Киев накануне.

«Это был чрезвычайно эффектный стратегический и политический ход. Крайне важный сигнал, в первую очередь, для Украины, укрепляющий моральный дух защитников Украины и всех тех, кто сегодня решает защищать Украину, таких, как мой друг Владимир Зеленский и его соратники», – заявил Дуда.

Стоит отметить, что упомянутый визит Байдена в Киев весьма унизителен для польских властей. Даже утром 20 февраля местные СМИ информировали о том, что президент США прилетит в Варшаву к вечеру, хотя к тому времени его самолёт уже приземлился в Жешуве, откуда американская делегация отправилась в Перемышль, а потом – специальным поездом в Киев. И теперь именно Киев, а не Варшава стал главным пунктом европейского турне Байдена, несмотря на то, что главную речь президент США произнесёт в столице Польши. Кстати, место, где он будет выступать, украшено не только польскими и американскими, но и украинскими флагами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне прибытия Джо Байдена в Польшу депутаты Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» троллили его вопросами о том, когда польская армия получит американские танки.