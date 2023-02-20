Польские консерваторы троллят Байдена: «Когда Польша получит танки от США?»

Польша передала Киеву значительно больше оружия, в том числе танков, но не получила ничего взамен от союзников по НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Сейме 20 февраля заявили депутаты из консервативной фракции «Конфедерация», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акцию они приурочили к визиту главы Белого дома, и озаглавили «Президент Байден, когда будут танки для Польши?».

Депутаты из фракции «Конфедерация» Кшиштоф Тудуй и Кристиан Каминский выступали на фоне таблицы с цифрами, которые демонстрируют поддержку Киева со стороны Польши и Чехии, а также полученного этими странами взамен.

«Сегодня Джо Байден с неожиданным визитом в Киеве, а завтра мы будем принимать президента США в Польше. Главный вопрос – ограничится ли этот визит комплиментами и похлопыванием по плечу, или будут какие-то важные предложения, касающиеся поддержки, как постоянно подчёркивают в Вашингтоне, «очень важного союзника США в Европе». К сожалению, нынешнее правительство партии «Право и Справедливость» (ПиС) падко на комплименты и моральную поддержку, однако не следит за тем, чтобы они сопровождались конкретными заявлениями и контрактами по поддержке Польши. Потому что, если мы передаём столько военной техники на Украину, то возникает вопрос – передаёт ли её кто-нибудь нам?», – заявил Кшиштоф Тудуй.

Политик отметил, что вопрос был риторическим – нет ни бесплатной передачи, ни поставок танков или самолётов для Польши из США по специальным, сниженным ценам. Поэтому, по его мнению, в самом лучшем случает от Джо Байдена можно ожидать разве что обещаний более быстрых поставок танков Abrams и самолётов F-35 для польской армии.

Для сравнения Тудуй привёл позицию Чехии, которую назвал более мудрой – поддерживая Украину и получая моральную поддержку от Запада, сопровождать это получением конкретной материальной выгоды.

«Польша предоставила Киеву военной помощи на 1,82 миллиарда евро, а Чехия – на 0,48 миллиарда. Но Польша не получила никакой компенсации от союзников за подаренную военную технику, а Чехия – получила партию немецких танков Leopard 2 для пополнения своих запасов. А какая ситуация с военными заказами от союзников? Оказывается, что Польша опять не получила ничего, а Чехия – контракт на модернизацию и ремонт танков для Украины, который оплачивают США и Нидерланды», – отметил депутат Сейма.

Его коллега Кристиан Каминский подчеркнул, что депутаты, как и обычные поляки, не получили от правительства Польши точной информации о том, сколько именно, к примеру, танков, передано Киеву.

«Согласно сообщениям СМИ, Польша передала на Украину, по крайней мере, 230 наших танков Т-72 из 360 – хотя всем понятно, что речь идёт о большем количестве. Отдали мы 30 танков РТ-91, и теперь 14 «Леопардов». Что мы получили взамен? В этом-то и проблема, потому что ничего не получили», – сказал Каминский.

Он напомнил, что в марте прошлого года Джо Байден уже был в Польше, назвал эту страну «важным союзником» – но никаких материальных последствий это заявление не имело, и на самом деле США трактуют Польшу как одно из многих государств-союзников.

«По имеющейся у нас информации, из 13 польских бронетанковых батальонов максимум 4 находятся в боевой готовности. Остальные – частично или полностью разоружены. Могут ли поляки ощущать себя в безопасности? Не знаем, потому что нет такой дискуссии. Премьер Моравецкий должен заявить, что поляки могут быть спокойны, потому что у нас есть неприкосновенный запас вооружений, который мы никогда никому не отдадим. Но об этом ничего не сказано», – отметил депутат.

На пресс-конференции было подчёркнуто, что «Конфедерация» ожидает от визита Джо Байдена подписания конкретных договоров с Соединёнными Штатами, в которых будет чётко указано, когда именно американская военная техника будет поставлена в Польшу, будет ли на неё скидка, и какие компании польского ВПК будут привлечены к обслуживанию этой техники.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат польского Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» Януш Корвин-Микке выступил за союз Польши и России против Украины.