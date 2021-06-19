Байден закрепил Украину в «серой зоне» между Россией и Западом – «ЗН»

19.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

После последнего саммита НАТО, где декларировали, что Украина когда-то может стать членом альянса, киевская власть пребывает в эйфории, но на деле поводов для радости не так уж и много.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Теперь важно, чтобы на волне эйфории, охватившей Банковую, ее представители, стремящиеся попиариться в преддверие 30-летия независимости нашей страны, не начали вдруг делать заявления о том, что Украине чуть ли не завтра дадут ПДЧ, а то и возьмут в Альянс. А чтобы у власти не было большого головокружения от скромных успехов, специально обратим внимание интерпретаторов из ОП на слова Джо Байдена о том, что наша страна получит ПДЧ, равно как и станет «частью НАТО», тогда, когда будет соответствовать критериям организации», – отмечается в публикации.

«Так что, получается, у нас будет еще какой-то «ПДЧ» по получению ПДЧ? Но в НАТО такого инструмента во взаимоотношениях со странами-аспирантами пока еще нет. И маловероятно, что будет. Формальных, документально зафиксированных условий для получения ПДЧ, в НАТО просто не существует!», – подчеркивает издание.

По словам автора статьи, ПДЧ задумывался изначально как механизм, который должен подготовить страну к членству в НАТО с помощью необходимых реформ.

«Однако подвязка предоставления самого ПДЧ от успеха реформ, с одной стороны, оттягивает на неопределенное будущее его получение. С другой — может укрепить у российского руководства уверенность в том, что Украина никогда не получит этот План и не вступит в НАТО. Закрепление Украины в «серой зоне» между Россией и Западом — не лучший сигнал, который Байден передал Путину перед их встречей в Женеве», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», видный функционер НАТО рассказал, что для Байдена Украина – «заноза в заднице».

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