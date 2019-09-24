Байденгейт втягивает Украину в безжалостную американскую мясорубку

24.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина может стать разменной монетой и главной жертвой политических разборок в Соединенных Штатах.

Об этом пишет «Российская газета» в материале о скандале вокруг телефонного разговора между президентами США и Украины, в ходе которого Дональд Трамп якобы увязал предоставление военной помощи Киеву с расследованием украинской деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

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Представители Демпартии потребовал импичмента для Трампа, но автор статьи называет такую позицию «лицемрием». Он обращает внимание, что такого рода приемы являются совершенно типичными для американского внешнеполитического инструментария, поскольку США регулярно вмешиваются в дела других государств, в том числе под знаменами антикоррупционных и иных реформ, и грозят, что в ином случае перекроют каналы политической и финансовой поддержки.

«Истерика в стане демократов вызвана тем, что Трамп якобы решил использовать возможный компромат на Байдена-младшего против его отца, тем самым убирая одного из главных конкурентов на предстоящих выборах-2020. Но если Байден-младший не нарушал законов, то никакого компромата не будет. А если нарушал, то разве Трамп должен закрыть глаза на преступление только потому, что Байден-старший собрался на выборы?», – задается вопросом издание.

Пока же, продолжает газета, самые высокие шансы стать главной жертвой этого скандала имеет Украина.

«Ее президент Владимир Зеленский беспомощно наблюдает, как его страну втягивают в безжалостную мясорубку американской внутренней политики. Ведь в последние годы главным подспорьем для Киева была именно мощная поддержка конгрессменов от обеих партий в Вашингтоне. До сих пор это единство не нарушалось лишь потому, что украинские дела никак не были связаны с внутренней политикой США. Но демократы и республиканцы ведут острейшую борьбу за власть. Поэтому Байденгейт, прямо бьющий по самым верхам американской политики, может поставить крест на этом проукраинском единстве на Капитолийском холме», – резюмирует «РГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США Дональд Трамп передумал выделять Украине транш в 250 миллионов долларов.