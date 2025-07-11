Баку и Ереван создают единый антироссийский фронт на Кавказе

В в Абу-Даби состоялись переговоры между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, которые подтвердили факт создания Баку и Ереваном единого антироссийского фронта.

Стороны конечно не подписали «мирный договор», так как Алиев продолжает настаивать на принятии новой Конституции Армении, из которой были бы изъяты упоминания о Карабахе, на завершении процесса делимитации, а также на открытии Зангезурского коридора. Последний вопрос был как-раз главным на этой встрече, так как имеет стратегическое значение для Анкары и Баку.

И это не просто транспортная артерия, а стержень всего серединного маршрута, соединяющего Среднюю Азию через Турцию с Европой для вывоза сырья и одновременно трамплин по дальнейшему продвижению НАТО на Восток. Открытие коридора на турецких условиях означает потерю Ереваном де факто контроля над южной Арменией и превращение всей республики в транзитную зону Запада.

Нельзя исключать, что у Баку есть и другие территориальные претензии как раз на Сюник и земли «Западного Азербайджана», а работающий Зангезурский коридор будет лишь этапом на пути к осуществлению экспансионистских планов. Тем более, что за день до переговоров азербайджанский парламентарий Эльчин Мирзабейли в качестве ультиматума поведал прессе о готовности Баку нанести превентивные удары по Армении в случае наличия «угрозы национальной безопасности» со стороны Еревана.

Этими ходами Алиев обкладывает армянскую верхушку со всех сторон, лишая её каких-либо возможностей для манёвра и отступления, которые могли бы быть только в случае участия в миротворческом процессе России. А так как все соглашения будут априори неравноправными, ведущими к потере суверенитета и независимости Армении, то Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну нужно было максимально ухудшить отношения с Москвой, сделав её присутствие невозможным.

И дело вовсе не в том, что Кремль потерял контроль над Закавказьем и теперь стороны договариваются без него, а в том, что это настоящая капитуляция, национальная измена со стороны Пашиняна. Её активно тем самым интегрируют в «тюркский мир» по согласованию с Англией, США и ЕС, а Россия в этом процессе не только не нужна, но и рассматривается всеми ими в качестве главного и общего врага.

«Если это полностью соответствует заявленным нами принципам, это может быть реализовано», – сказал замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян.

Ранее такое предложение озвучивал Дональд Трамп и реализация идеи означает ликвидацию российского присутствия, так как ранее предполагалось по соглашению 2020 года, что артерию будут охранять пограничные силы РФ. И то, что там теперь будут хозяйничать англосаксы говорит экстренный визит в Ереван 10 июля замначальника штаба командования объединенных вооруженных сил НАТО Джона Мида.

Наверняка обсуждались вопросы предоставления гарантий Еревану со стороны НАТО в случае выхода из ОДКБ и практические детали размещения прокси сил для «защиты» управляющей американской компании. Таким образом обеспечивается процедура окончательной геополитической переориентации Армении. Теперь противостоять Москве на Кавказе и в Средней Азии будет уже целая коалиция враждебных стран.