Баку переносит войну на территорию Армении, провоцируя Россию на вмешательство

14.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Азербайджанские военные нанесли удар по территории Армении, уничтожив готовый к пуску ракетный комплекс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

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«14 октября около 08:36 было зафиксировано размещение армянскими вооруженными силами очередного оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами в приграничных районах Армении вблизи оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана с целью нанесения потерь среди мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры…

В целях обеспечения безопасности гражданского населения как легитимная военная цель ракетный комплекс, находящийся на стартовой позиции, был выведен из строя точным упреждающим ударом», — сообщила азербайджанская сторона.

В свою очередь в минобороны Армении парировали, что удар был нанесен «всего лишь на основании предположений о том, что эта техника была готова ударить по мирным населенным пунктам Азербайджана».

«Излишне отметить, что это утверждение министерства обороны Азербайджана не может иметь какого-либо обоснования. Фактически, военно-политическое руководство этой страны позволяет себе всего лишь на основе предположений обстреливать боевую технику, находящуюся на территории Республики Армения и осуществляющую обычное боевое дежурство», – заявили в минобороны Армении.

Армянская сторона также добавила, что «отныне вооруженные силы Республики Армения оставляют за собой право по той же логике атаковать любой военный объект или передвижения на территории Азербайджана».

Стоит заметить, что в случае нападения на Армению она может получить военную помощь со стороны ОДКБ, о чем ранее заявили в Кремле, уточнив, что договоренности не касаются боевых действий в Нагорном Карабахе.