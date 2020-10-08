РФ нас защитит – Пашинян сразу вспомнил о стратегическом союзнике

08.10.2020, Киев, Игорь Петров

Россия совершит военное вмешательство для защиты Армении в случае, если возникнет прямая угроза этой стране.

Об этом в эфире интернет-канала РБК заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом глава государства подчеркнул, что речь идет только о территории Армении, а не Нагорного Карабаха, где сейчас возобновились боевые действия.

«Россия – стратегический союзник Армении и у нас есть конкретные договорные условия, касающиеся сферы безопасности. Например, у нас общая противовоздушная оборона. Я имею в виду территорию конкретно Республики Армения. Если по линии ПВО конкретно будет угроза на территории Армении и для территории Армении, то тогда наши совместные силы должны быть задействованы. И это предусмотрено нашими договорами, уставами и так далее.

Вы задали вопрос про гарантии российского военного участия, и эта гарантия касается территории Республики Армения», – заявил Пашинян.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал происходящее в Карабахе «огромной трагедией» и выразил надежду на скорое прекращение конфликта.

«И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — все это территория, где проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн армян. Огромное количество граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками», — напомнил Путин.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков напомнил, как действуют соглашения в рамках ОДКБ.

«Если страна подвергается агрессии из вне, то страны-участники договор должны встать на защищу государства. Обязательства по ОДКБ не распространяемся на Карабах. Информация о том, что боевые действия ведутся за пределами Карабаха, нет», – сказал Песков.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что Россия может вмешаться и заставить Армению и Азербайджан прекратить боевые действия.